Путин: Все участники СВО являются героями в глазах нормального человека
Все бойцы, участвующие в военной спецоперации, являются героями в глазах любого нормального человека. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
"В глазах любого нормального человека — каждый из вас герой. Так же, как другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне СВО. Артобстрелы, танки, бронемашины — и это всё не кино, это всё происходит в реале", — сказал президент на встрече с ранеными участниками СВО в Центральном военном госпитале имени Вишневского в Красногорске.
Как уже писал Лайф, в День России Путин посетил клинический госпиталь Минобороны и вручил награды военным. Так, командир роты старший лейтенант Юрий Жуланов награждён звездой Героя России. Другие участники СВО — орденами Мужества.