Путин: Все участники СВО являются героями в глазах нормального человека

"В глазах любого нормального человека — каждый из вас герой. Так же, как другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне СВО. Артобстрелы, танки, бронемашины — и это всё не кино, это всё происходит в реале", — сказал президент на встрече с ранеными участниками СВО в Центральном военном госпитале имени Вишневского в Красногорске.