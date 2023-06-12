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Регион
Опубликовано 12 июня 2023, 16:17
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Путин: Все участники СВО являются героями в глазах нормального человека

Все бойцы, участвующие в военной спецоперации, являются героями в глазах любого нормального человека. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

"В глазах любого нормального человека — каждый из вас герой. Так же, как другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне СВО. Артобстрелы, танки, бронемашины — и это всё не кино, это всё происходит в реале", — сказал президент на встрече с ранеными участниками СВО в Центральном военном госпитале имени Вишневского в Красногорске.

Опубликовано видео со встречи Путина с участниками СВО в госпитале Вишневского
Опубликовано видео со встречи Путина с участниками СВО в госпитале Вишневского

Как уже писал Лайф, в День России Путин посетил клинический госпиталь Минобороны и вручил награды военным. Так, командир роты старший лейтенант Юрий Жуланов награждён звездой Героя России. Другие участники СВО — орденами Мужества.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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