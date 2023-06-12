Путин посетил клинический госпиталь Минобороны и вручил награды военным
Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил Центральный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ. Глава государства вручил награды и пообщался с военными.
Там президента встречали глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Несколько бойцов получили из рук президента орден Мужества. Также Владимир Путин лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову.
Напомним, младший лейтенант Жуланов проявил особый героизм при отражении наступления Вооружённых сил Украины. Он, будучи раненным, отвёл роту на заранее оборудованные позиции. Там Жуланов успешно остановил наступление противника.
Kremlin.ru