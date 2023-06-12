Путин посетил клинический госпиталь Минобороны и вручил награды военным

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил Центральный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ. Глава государства вручил награды и пообщался с военными.

Там президента встречали глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Несколько бойцов получили из рук президента орден Мужества. Также Владимир Путин лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову.