Шойгу рассказал о подвиге раненого бойца, которому позвонил Путин

Младший лейтенант Юрий Желанов, с которым ранее связывался по телефону президент России Владимир Путин, проявил особый героизм при отражении наступления Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Особый героизм показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича", — сказал министр.

По его словам, данные подразделения оказались на направлении главного удара, но при этом стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты ВСУ значительные потери. Под угрозой окружения Желанов отвёл роту на заранее оборудованные позиции. Там он успешно остановил наступление противника. И это при том, что боец был уже ранен.