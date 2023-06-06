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6 июня, 14:03

Шойгу рассказал о подвиге раненого бойца, которому позвонил Путин

Шойгу: Боец, которому позвонил Путин, отличился при отражении наступления ВСУ

Младший лейтенант Юрий Желанов, с которым ранее связывался по телефону президент России Владимир Путин, проявил особый героизм при отражении наступления Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Особый героизм показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича", — сказал министр.

По его словам, данные подразделения оказались на направлении главного удара, но при этом стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты ВСУ значительные потери. Под угрозой окружения Желанов отвёл роту на заранее оборудованные позиции. Там он успешно остановил наступление противника. И это при том, что боец был уже ранен.

Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении

Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении

Напомним, Путин пообщался с российским бойцом Юрием Желановым, который отличился в ходе специальной военной операции. Во время разговора, который произошёл поздно ночью, президент похвалил военного за героические действия и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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LIFE

Светлана Оперук
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