Президент РФ Владимир Путин пообщался с российским бойцом Юрием Желановым, который отличился в ходе специальной военной операции. Звонок произошёл поздно ночью, когда раненый боец находился в Донецке.

Юрий Желанов рассказал о разговоре с президентом Владимиром Путиным. Видео © LIFE

"Я удивился, что со мной хочет поговорить Верховный главнокомандующий… Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием, медицинским обеспечением", — отметил боец, говоря о беседе с Путиным.

Путин похвалил бойца за героические действия и пожелал ему скорейшего выздоровления. Кроме того, глава государства пообещал представить Желанова к высшей награде. Боец в ходе боя с противником был ранен, но смог вывести из окружения сослуживцев и уничтожить военную технику ВСУ.