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Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 13:04
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Раненый боец рассказал, как ему позвонил Путин

Путин поговорил с раненым бойцом, который вывел сослуживцев из-под обстрела

Президент РФ Владимир Путин пообщался с российским бойцом Юрием Желановым, который отличился в ходе специальной военной операции. Звонок произошёл поздно ночью, когда раненый боец находился в Донецке.

Юрий Желанов рассказал о разговоре с президентом Владимиром Путиным. Видео © LIFE

"Я удивился, что со мной хочет поговорить Верховный главнокомандующий… Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием, медицинским обеспечением", — отметил боец, говоря о беседе с Путиным.

Путин похвалил бойца за героические действия и пожелал ему скорейшего выздоровления. Кроме того, глава государства пообещал представить Желанова к высшей награде. Боец в ходе боя с противником был ранен, но смог вывести из окружения сослуживцев и уничтожить военную технику ВСУ.

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Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении орденом Мужества писателя Захара Прилепина, который после покушения продолжает находиться в больнице в Нижегородской области.

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Иван Косицын
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