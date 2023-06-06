Раненый боец рассказал, как ему позвонил Путин
Путин поговорил с раненым бойцом, который вывел сослуживцев из-под обстрела
Президент РФ Владимир Путин пообщался с российским бойцом Юрием Желановым, который отличился в ходе специальной военной операции. Звонок произошёл поздно ночью, когда раненый боец находился в Донецке.
Юрий Желанов рассказал о разговоре с президентом Владимиром Путиным. Видео © LIFE
"Я удивился, что со мной хочет поговорить Верховный главнокомандующий… Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием, медицинским обеспечением", — отметил боец, говоря о беседе с Путиным.
Путин похвалил бойца за героические действия и пожелал ему скорейшего выздоровления. Кроме того, глава государства пообещал представить Желанова к высшей награде. Боец в ходе боя с противником был ранен, но смог вывести из окружения сослуживцев и уничтожить военную технику ВСУ.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении орденом Мужества писателя Захара Прилепина, который после покушения продолжает находиться в больнице в Нижегородской области.
LIFE