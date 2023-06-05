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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 09:28
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Песков рассказал о звонках Путина ответственным за СВО "на местах"

Песков: Путин по теме СВО держит связь с ответственными на местах

Президент РФ Владимир Путин регулярно лично поддерживает связь с ответственными на местах по теме спецоперации на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как указал представитель Кремля, российский лидер традиционно всегда предпочитает иметь разные источники получения информации, особенно когда речь идёт об СВО.

"И наряду с официальными докладами, конечно, он [Путин] регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли. Он делал это всегда и продолжает это делать, связь налажена, всё это по команде президента достаточно оперативно делается", — отметил Песков.

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При этом он указал, что публиковать стенограммы таких бесед не планируется. Глава государства раскрывает ту информацию о подобных разговорах, которую считает необходимой, подчеркнул Песков.

Ранее Лайф рассказывал о телефонном разговоре Путина с главой Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиром Ждановым. Также глава государства поговорил с заместителем командующего 2-м армейским корпусом, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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