В Кремле подтвердили, что Путин говорил с командиром спецназа "Ахмат"
Песков подтвердил, что Путин поговорил с главой спецназа "Ахмат" Алаудиновым
Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река
Российский лидер Владимир Путин действительно провёл разговор с помощником главы Чеченской Республики и командиром спецназа "Ахмат" Апти Алаудиновым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".
Ранее Алаудинов сообщил, что накануне поговорил с Путиным. В частности, он доложил главе государства о текущей обстановке на Марьинском направлении. По словам командира спецназа "Ахмат", Путин также "проявил отеческую заботу" о раненых военных. По последним данным Алаудинова, российские войска освободили уже около 70% Марьинки.
Напомним, 31 мая Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении.