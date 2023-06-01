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Опубликовано 1 июня 2023, 15:51
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В Кремле подтвердили, что Путин говорил с командиром спецназа "Ахмат"

Песков подтвердил, что Путин поговорил с главой спецназа "Ахмат" Алаудиновым

Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река

Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российский лидер Владимир Путин действительно провёл разговор с помощником главы Чеченской Республики и командиром спецназа "Ахмат" Апти Алаудиновым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".

Ранее Алаудинов сообщил, что накануне поговорил с Путиным. В частности, он доложил главе государства о текущей обстановке на Марьинском направлении. По словам командира спецназа "Ахмат", Путин также "проявил отеческую заботу" о раненых военных. По последним данным Алаудинова, российские войска освободили уже около 70% Марьинки.

Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки
Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки

Напомним, 31 мая Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении.

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Наталья Исакова
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