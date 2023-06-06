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6 июня, 12:45

Путин наградил писателя Прилепина орденом Мужества

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества писателя Захара Прилепина, который после покушения продолжает находиться в больнице в Нижегородской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом Мужества также посмертно награждён Александр Шубин, который был за рулём автомобиля Прилепина и погиб. Подчёркивается, что Прилепина и Шубина отметили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

"Слишком резко свернул": Прилепин рассказал о встрече с убийцей за день до покушения

"Слишком резко свернул": Прилепин рассказал о встрече с убийцей за день до покушения

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Тем временем писатель перенёс несколько операций и начал проходить реабилитацию. Прилепина перевели в обычную палату, сам он признался, что заново учится ходить после покушения и не скоро выпишется из больницы.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Наталья Исакова
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