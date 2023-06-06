Путин наградил писателя Прилепина орденом Мужества
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества писателя Захара Прилепина, который после покушения продолжает находиться в больнице в Нижегородской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Орденом Мужества также посмертно награждён Александр Шубин, который был за рулём автомобиля Прилепина и погиб. Подчёркивается, что Прилепина и Шубина отметили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Тем временем писатель перенёс несколько операций и начал проходить реабилитацию. Прилепина перевели в обычную палату, сам он признался, что заново учится ходить после покушения и не скоро выпишется из больницы.
ТАСС / Александр Щербак