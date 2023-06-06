Путин наградил писателя Прилепина орденом Мужества

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества писателя Захара Прилепина, который после покушения продолжает находиться в больнице в Нижегородской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом Мужества также посмертно награждён Александр Шубин, который был за рулём автомобиля Прилепина и погиб. Подчёркивается, что Прилепина и Шубина отметили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.