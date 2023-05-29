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29 мая, 17:27

Прилепин заявил, что заново учится ходить после покушения

<p>Обложка © Getty Images / Leonardo Cendamo</p>

Обложка © Getty Images / Leonardo Cendamo

Захар Прилепин рассказал о самочувствии после покушения. По словам писателя, он заново учится ходить и не скоро выпишется из больницы.

"Настроение ровное. Самочувствие зависит от того, как срастаются многочисленные переломы и разрывы", сказал он в интервью МК.

Что касается круга лиц, которые посещают Прилепина, то это его дети, жена и несколько близких соратников, с которыми "продолжают решаться политические, военные и прочие вопросы". Писатель отметил, что из-за травмы лёгких к нему особо никого не пускают: разговаривая, быстро начинаю задыхаться.

Прилепин сообщил, что перенёс четыре сложные операции после покушения

Прилепин сообщил, что перенёс четыре сложные операции после покушения

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали причастного — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Тем временем писатель перенёс несколько операций и уже начал проходить реабилитацию.

Матвей Константинов
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