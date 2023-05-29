Прилепин заявил, что заново учится ходить после покушения

Захар Прилепин рассказал о самочувствии после покушения. По словам писателя, он заново учится ходить и не скоро выпишется из больницы.

"Настроение ровное. Самочувствие зависит от того, как срастаются многочисленные переломы и разрывы", — сказал он в интервью МК.