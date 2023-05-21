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21 мая, 16:14

Прилепин начал проходить реабилитацию

Российский писатель и публицист Захар Прилепин, на которого было совершено покушение, начал проходить реабилитацию после серии операций. Об этом рассказали в его пресс-службе.

"Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели", — уточняется в тексте.

В ближайшее время с Прилепиным будет заниматься методист лечебной физкультуры. Сейчас состояние писателя оценивается как стабильное, он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.

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Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался в Нижегородской области. Писатель получил тяжёлые ранения, а его соратник и защитник Донбасса Александр Шубин погиб. За теракт задержан уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Прилепин сообщил о планах вернуться в зону СВО после выздоровления. Ему уже провели несколько сложных операций на ногах и позвоночнике.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Татьяна Миссуми
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