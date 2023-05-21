Прилепин начал проходить реабилитацию

Российский писатель и публицист Захар Прилепин, на которого было совершено покушение, начал проходить реабилитацию после серии операций. Об этом рассказали в его пресс-службе.

"Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели", — уточняется в тексте.