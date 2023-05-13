Переживший покушение Прилепин заявил о планах вернуться в зону СВО

Переживший покушение писатель и экс-депутат Госдумы Захар Прилепин сообщил о планах вернуться в зону СВО после выздоровления. Однако его лечение займёт минимум ещё шесть месяцев, и политику заново придётся проходить медкомиссию, чтобы оказаться на передовой.

Писатель рассказал, что ему начали угрожать давно — после того, как он приехал в Донбасс в качестве военного. По словам Прилепина, в зоне огневого поражения его было труднее искать, потому что с собой у него не было телефона, а также он ездил на разных машинах. Публицист передал заказчикам покушения, что "Россия неизбежно однажды победит".