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13 мая, 18:17

Переживший покушение Прилепин заявил о планах вернуться в зону СВО

Переживший покушение писатель и экс-депутат Госдумы Захар Прилепин сообщил о планах вернуться в зону СВО после выздоровления. Однако его лечение займёт минимум ещё шесть месяцев, и политику заново придётся проходить медкомиссию, чтобы оказаться на передовой.

"Планирую [вернуться на фронт], но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придётся минимум полгода", — сказал Прилепин в интервью РИА ФАН.

Писатель рассказал, что ему начали угрожать давно — после того, как он приехал в Донбасс в качестве военного. По словам Прилепина, в зоне огневого поражения его было труднее искать, потому что с собой у него не было телефона, а также он ездил на разных машинах. Публицист передал заказчикам покушения, что "Россия неизбежно однажды победит".

Глава Нижегородской области рассказал, как прошла операция у Прилепина

Глава Нижегородской области рассказал, как прошла операция у Прилепина

Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.

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Telegram / Захар Прилепин

Наталья Исакова
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