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13 мая, 09:46

Глава Нижегородской области рассказал, как прошла операция у Прилепина

Глеб Никитин: Операция у Захара Прилепина прошла штатно и стабильно

Очередная операция, которой был подвергнут писатель Захар Прилепин, прошла штатно. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

"Про операцию Захара. Всё штатно и стабильно", написал он.

Никитин пояснил, что операция была долгой и высокотехнологичной. Над обломками костей ноги Прилепина работали одновременно в восемь рук, в том числе четыре хирурга.

"Захар вчера вечером пришёл в сознание, сегодня уже в хорошем и бодром настроении. Здоровья тебе, Захар", — добавил Никитин.

Прилепин пришёл в себя после очередной операции и поблагодарил медиков

Прилепин пришёл в себя после очередной операции и поблагодарил медиков

Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.

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Telegram / Глеб Никитин

Андрей Григорьев
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