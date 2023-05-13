Глава Нижегородской области рассказал, как прошла операция у Прилепина
Глеб Никитин: Операция у Захара Прилепина прошла штатно и стабильно
Очередная операция, которой был подвергнут писатель Захар Прилепин, прошла штатно. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале.
"Про операцию Захара. Всё штатно и стабильно", — написал он.
Никитин пояснил, что операция была долгой и высокотехнологичной. Над обломками костей ноги Прилепина работали одновременно в восемь рук, в том числе четыре хирурга.
"Захар вчера вечером пришёл в сознание, сегодня уже в хорошем и бодром настроении. Здоровья тебе, Захар", — добавил Никитин.
Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.
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