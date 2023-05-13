Глава Нижегородской области рассказал, как прошла операция у Прилепина

Очередная операция, которой был подвергнут писатель Захар Прилепин, прошла штатно. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

"Про операцию Захара. Всё штатно и стабильно", — написал он.

Никитин пояснил, что операция была долгой и высокотехнологичной. Над обломками костей ноги Прилепина работали одновременно в восемь рук, в том числе четыре хирурга.