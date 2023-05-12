Регион

Уведомления отключены

12 мая, 20:26

Прилепин пришёл в себя после очередной операции и поблагодарил медиков

Захар Прилепин сообщил, что его последняя операция длилась 4,5 часа

Пострадавший в результате украинской диверсии Захар Прилепин пришёл в себя после очередной операции, которая длилась четыре с половиной часа. Сообщение от писателя появилось в его телеграм-канале.

"4,5 часа шла очередная операция по Захару. Это не последняя. Собирают в одно целое дальше. Пришёл в себя. Всем поклон за молитвы. Врачи молодцы. <…> Остаётся ряд сложных переломов на других частях тела и ряд прочих травм", — сказано в сообщении.

По его словам, также сегодня его дочь простилась с соратником Прилепина и бойцом батальона "Оплот" Росгвардии, погибшим во время покушения на писателя. Его похоронили в Луганске.

Прилепину провели новую операцию, он введён в медикаментозный сон

Прилепину провели новую операцию, он введён в медикаментозный сон

Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Епихин

Оксана Попова
  • Новости
  • Захар Прилепин
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров