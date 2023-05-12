Прилепин пришёл в себя после очередной операции и поблагодарил медиков
Захар Прилепин сообщил, что его последняя операция длилась 4,5 часа
Пострадавший в результате украинской диверсии Захар Прилепин пришёл в себя после очередной операции, которая длилась четыре с половиной часа. Сообщение от писателя появилось в его телеграм-канале.
"4,5 часа шла очередная операция по Захару. Это не последняя. Собирают в одно целое дальше. Пришёл в себя. Всем поклон за молитвы. Врачи молодцы. <…> Остаётся ряд сложных переломов на других частях тела и ряд прочих травм", — сказано в сообщении.
По его словам, также сегодня его дочь простилась с соратником Прилепина и бойцом батальона "Оплот" Росгвардии, погибшим во время покушения на писателя. Его похоронили в Луганске.
Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.
ТАСС / Андрей Епихин