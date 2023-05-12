Прилепин пришёл в себя после очередной операции и поблагодарил медиков

Пострадавший в результате украинской диверсии Захар Прилепин пришёл в себя после очередной операции, которая длилась четыре с половиной часа. Сообщение от писателя появилось в его телеграм-канале.

"4,5 часа шла очередная операция по Захару. Это не последняя. Собирают в одно целое дальше. Пришёл в себя. Всем поклон за молитвы. Врачи молодцы. <…> Остаётся ряд сложных переломов на других частях тела и ряд прочих травм", — сказано в сообщении.