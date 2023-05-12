Прилепину провели новую операцию, он введён в медикаментозный сон

Писателю Захару Прилепину, который получил ранения в результате покушения, успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"Сегодня успешно прошёл второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения. Состояние Захара Прилепина стабильное, на данный момент он введён в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза", — говорится в сообщении.