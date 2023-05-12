Прилепину провели новую операцию, он введён в медикаментозный сон
Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног
Писателю Захару Прилепину, который получил ранения в результате покушения, успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног. Об этом сообщили в его пресс-службе.
"Сегодня успешно прошёл второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения. Состояние Захара Прилепина стабильное, на данный момент он введён в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза", — говорится в сообщении.
В ближайшие дни Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии.
Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.
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