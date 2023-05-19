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19 мая, 15:27

Захару Прилепину провели ещё одну операцию

Писатель и политик Захар Прилепин, переживший покушение 6 мая, перенёс ещё одну операцию. Об этом Лайфу сообщили в его пресс-службе. В ходе вмешательства пациенту зафиксировали сломанный позвонок в поясничном отделе. Травма была серьёзной, но спинной мозг, к счастью, не задет.

Состояние 47-летнего Прилепина оценивается как стабильное, он в сознании, но по рекомендации врачей остаётся в палате интенсивной терапии.

"Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании. Здоровья и дай бог скорейшего восстановления", — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Напомним, что покушение на Захара Прилепина было совершено в Нижегородской области: автомобиль, в котором он ехал, взорвался. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно. Сам Прилепин уже сообщил о планах вернуться в зону СВО после выздоровления.

Обложка ©

Getty Images / Leonardo Cendamo

Марина Калегина
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