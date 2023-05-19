Захару Прилепину провели ещё одну операцию

Писатель и политик Захар Прилепин, переживший покушение 6 мая, перенёс ещё одну операцию. Об этом Лайфу сообщили в его пресс-службе. В ходе вмешательства пациенту зафиксировали сломанный позвонок в поясничном отделе. Травма была серьёзной, но спинной мозг, к счастью, не задет.