Прилепин сообщил, что перенёс четыре сложные операции после покушения
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Захар Прилепин рассказал, что перенёс минимум четыре сложнейшие операции, каждая из которых длилась по 4–6 часов. Об этом он написал в телеграм-канале. Всего в ходе покушения писатель получил 12 переломов.
"Вся эта журналистская риторика про непрекращающуюся "стабилизацию" и "поправку" — что-то из жизни марсиан... У меня было минимум четыре сложнейших по четыре-шесть часов протяжённостью операций, и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12", — заявил он.
Прилепин признался, что раз в три дня "достаточно твёрдо и вполне всерьёз" прощается с жизнью, однако врачи отлично выполняют свою работу.
Напомним, на Захара Прилепина было совершено покушение: его автомобиль подорвали в Нижегородской области. Писатель получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Позже правоохранители задержали уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Всего публицист перенёс несколько операций на позвоночнике и ногах и уже начал проходить реабилитацию.