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27 мая, 11:21

Прилепин сообщил, что перенёс четыре сложные операции после покушения

<p>Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Захар Прилепин рассказал, что перенёс минимум четыре сложнейшие операции, каждая из которых длилась по 4–6 часов. Об этом он написал в телеграм-канале. Всего в ходе покушения писатель получил 12 переломов.

"Вся эта журналистская риторика про непрекращающуюся "стабилизацию" и "поправку" — что-то из жизни марсиан... У меня было минимум четыре сложнейших по четыре-шесть часов протяжённостью операций, и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12", заявил он.

Прилепин признался, что раз в три дня "достаточно твёрдо и вполне всерьёз" прощается с жизнью, однако врачи отлично выполняют свою работу.

Врачи пока не дают прогнозов по срокам выписки Прилепина

Врачи пока не дают прогнозов по срокам выписки Прилепина

Напомним, на Захара Прилепина было совершено покушение: его автомобиль подорвали в Нижегородской области. Писатель получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Позже правоохранители задержали уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Всего публицист перенёс несколько операций на позвоночнике и ногах и уже начал проходить реабилитацию.

Матвей Константинов
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