Прилепин сообщил, что перенёс четыре сложные операции после покушения

Захар Прилепин рассказал, что перенёс минимум четыре сложнейшие операции, каждая из которых длилась по 4–6 часов. Об этом он написал в телеграм-канале. Всего в ходе покушения писатель получил 12 переломов.

"Вся эта журналистская риторика про непрекращающуюся "стабилизацию" и "поправку" — что-то из жизни марсиан... У меня было минимум четыре сложнейших по четыре-шесть часов протяжённостью операций, и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12", — заявил он.