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23 мая, 08:01

Врачи пока не дают прогнозов по срокам выписки Прилепина

Нижегородский губернатор Никитин заявил, что сроки выписки Прилепина неизвестны

<p>Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Врачи не называют возможные сроки выписки пострадавшего в теракте писателя Захара Прилепина, но сейчас его состояние уже не вызывает серьёзных опасений. Об этом сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях российско-китайского бизнес-форума.

"Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Всё под контролем, врачи справляются", уточнил он.

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Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался в Нижегородской области. Писатель получил тяжёлые ранения, а его соратник и защитник Донбасса Александр Шубин погиб. За теракт задержан уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Писателю уже провели несколько сложных операций на ногах и позвоночнике. Он продолжает оставаться в палате интенсивной терапии.

Татьяна Миссуми
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