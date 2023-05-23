Врачи пока не дают прогнозов по срокам выписки Прилепина

Врачи не называют возможные сроки выписки пострадавшего в теракте писателя Захара Прилепина, но сейчас его состояние уже не вызывает серьёзных опасений. Об этом сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях российско-китайского бизнес-форума.

"Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Всё под контролем, врачи справляются", — уточнил он.