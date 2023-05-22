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22 мая, 17:02

Врачи не рискнули перевести Прилепина из палаты интенсивной терапии

Пресс-служба Прилепина сообщила, что его состояние стабильное

Состояние Захара Прилепина, пострадавшего в ходе теракта, стабильное, но врачи не рискнули перевести пациента из палаты интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

"Состояние Захара Прилепина стабильное... Прилепину проводят реабилитационные мероприятия, в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру", рассказали там.

Медики запланировали консультацию с врачами федеральных научно-медицинских центров для согласования дальнейших действий по лечению пострадавшего.

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Напомним, автомобиль Прилепина подорвали в Нижегородской области. В результате писатель был тяжело ранен, а его соратник, ополченец Александр Шубин, погиб. За покушение задержан уроженец Украины Александр Пермяков, он раскрыл заказчиков. Сам Прилепин собирается вернуться в зону спецоперации после выздоровления. Врачи провели ему несколько сложных операций на ногах и позвоночнике, а также назначили реабилитацию.

Обложка ©

Getty Images / Leonardo Cendamo

Матвей Константинов
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