Врачи не рискнули перевести Прилепина из палаты интенсивной терапии
Пресс-служба Прилепина сообщила, что его состояние стабильное
Состояние Захара Прилепина, пострадавшего в ходе теракта, стабильное, но врачи не рискнули перевести пациента из палаты интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.
"Состояние Захара Прилепина стабильное... Прилепину проводят реабилитационные мероприятия, в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру", — рассказали там.
Медики запланировали консультацию с врачами федеральных научно-медицинских центров для согласования дальнейших действий по лечению пострадавшего.
Напомним, автомобиль Прилепина подорвали в Нижегородской области. В результате писатель был тяжело ранен, а его соратник, ополченец Александр Шубин, погиб. За покушение задержан уроженец Украины Александр Пермяков, он раскрыл заказчиков. Сам Прилепин собирается вернуться в зону спецоперации после выздоровления. Врачи провели ему несколько сложных операций на ногах и позвоночнике, а также назначили реабилитацию.
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