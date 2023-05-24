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24 мая, 15:01

Активно продолжается реабилитация: Прилепина перевели в обычную палату

Губернатор Никитин сообщил, что Прилепина перевели в обычную палату

Пострадавшего при подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина перевели в обычную палату. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, реабилитация политика активно продолжается.

"Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами — настоящий боец! Так держать!" — написал глава региона в телеграм-канале.

Врачи пока не дают прогнозов по срокам выписки Прилепина

Врачи пока не дают прогнозов по срокам выписки Прилепина

Никитин пожелал Прилепину скорейшего выздоровления. Губернатор области добавил, что рассчитывает на скорую встречу с писателем.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался в Нижегородской области. Писатель получил тяжёлые ранения, а его соратник и защитник Донбасса Александр Шубин погиб. За теракт задержан уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Писателю уже провели несколько сложных операций на ногах и позвоночнике. Сообщалось, что Прилепин начал проходить реабилитацию.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Иван Косицын
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