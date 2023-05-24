Активно продолжается реабилитация: Прилепина перевели в обычную палату

Пострадавшего при подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина перевели в обычную палату. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, реабилитация политика активно продолжается.

"Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами — настоящий боец! Так держать!" — написал глава региона в телеграм-канале.