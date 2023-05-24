Активно продолжается реабилитация: Прилепина перевели в обычную палату
Губернатор Никитин сообщил, что Прилепина перевели в обычную палату
Пострадавшего при подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина перевели в обычную палату. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, реабилитация политика активно продолжается.
"Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами — настоящий боец! Так держать!" — написал глава региона в телеграм-канале.
Никитин пожелал Прилепину скорейшего выздоровления. Губернатор области добавил, что рассчитывает на скорую встречу с писателем.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался в Нижегородской области. Писатель получил тяжёлые ранения, а его соратник и защитник Донбасса Александр Шубин погиб. За теракт задержан уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Писателю уже провели несколько сложных операций на ногах и позвоночнике. Сообщалось, что Прилепин начал проходить реабилитацию.
ТАСС / Елена Афонина