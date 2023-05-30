"Слишком резко свернул": Прилепин рассказал о встрече с убийцей за день до покушения

Переживший покушение писатель и экс-депутат Госдумы Захар Прилепин накануне покушения лично видел преступника, жертвой которого стал его друг Александр Шубин. Тогда неизвестный резко свернул с дороги, видимо, чтобы не пересекаться с будущей жертвой.

"Убийцу я видел за день до [покушения] в лесу, когда гулял с собаками. Увидел и подумал, что он слишком резко свернул с дороги. Но так как на праздники в нашу деревню приезжает много разного народа, то я через десять минут про него забыл", — рассказал Прилепин в беседе с NEWS.ru.