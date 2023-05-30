"Слишком резко свернул": Прилепин рассказал о встрече с убийцей за день до покушения
Прилепин заявил, что видел организатора покушения за день до теракта
Переживший покушение писатель и экс-депутат Госдумы Захар Прилепин накануне покушения лично видел преступника, жертвой которого стал его друг Александр Шубин. Тогда неизвестный резко свернул с дороги, видимо, чтобы не пересекаться с будущей жертвой.
"Убийцу я видел за день до [покушения] в лесу, когда гулял с собаками. Увидел и подумал, что он слишком резко свернул с дороги. Но так как на праздники в нашу деревню приезжает много разного народа, то я через десять минут про него забыл", — рассказал Прилепин в беседе с NEWS.ru.
Писатель отметил, что не видит в этом никакой мистики, так как его много раз предупреждали о возможном покушении.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Тем временем писатель перенёс несколько операций и уже начал проходить реабилитацию.
Агентство городских новостей "Москва"/ Сергей Ведяшкин