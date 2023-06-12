Опубликовано видео со встречи Путина с участниками СВО в госпитале Вишневского
Сегодня, в День России, президент РФ приехал в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ, где пообщался с ранеными бойцами и вручил им государственные награды. Лайф публикует видео с этой встречи.
Путин вручает награды участникам СВО, которые проходят лечение в госпитале. Видео © LIFE
Так, командир роты старший лейтенант Юрий Жуланов награждён звездой Героя России. Другие участники СВО — орденами Мужества. Среди них — командир огнемётного взвода Анатолий Зуев, стрелок – помощник гранатомётчика Андрей Кравцов, старшина мотострелковой роты Балган Банзаракцаев, радиотелефонист Андрей Батуев, химик отделения Николай Лычко, командир медицинского отделения Сергей Патанов, разведчик-пулемётчик Дмитрий Пилиховский, а также командиры отделений Кирилл Татаренко и Юрий Краснояров.
После церемонии награждения президент поговорил с бойцами.
Напомним, Жуланов проявил особый героизм при отражении наступления Вооружённых сил Украины. Он, будучи раненым, отвёл роту на заранее оборудованные позиции. Там Жуланов успешно остановил наступление противника.
Кадр из видео LIFE