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Опубликовано 12 июня 2023, 16:06
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Опубликовано видео со встречи Путина с участниками СВО в госпитале Вишневского

Сегодня, в День России, президент РФ приехал в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ, где пообщался с ранеными бойцами и вручил им государственные награды. Лайф публикует видео с этой встречи.

Путин вручает награды участникам СВО, которые проходят лечение в госпитале. Видео © LIFE

Так, командир роты старший лейтенант Юрий Жуланов награждён звездой Героя России. Другие участники СВО — орденами Мужества. Среди них — командир огнемётного взвода Анатолий Зуев, стрелок – помощник гранатомётчика Андрей Кравцов, старшина мотострелковой роты Балган Банзаракцаев, радиотелефонист Андрей Батуев, химик отделения Николай Лычко, командир медицинского отделения Сергей Патанов, разведчик-пулемётчик Дмитрий Пилиховский, а также командиры отделений Кирилл Татаренко и Юрий Краснояров.

После церемонии награждения президент поговорил с бойцами.

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Напомним, Жуланов проявил особый героизм при отражении наступления Вооружённых сил Украины. Он, будучи раненым, отвёл роту на заранее оборудованные позиции. Там Жуланов успешно остановил наступление противника.

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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