Российскому военнослужащему вручили денежную премию в 1 млн за уничтожение танка Leopard

Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему танк Leopard, вручили денежную премию в один миллион рублей. Как стало известно Лайфу, сертификат на выплату денежных средств участнику специальной военной операции передал трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин. Он навестил Кравцова в ведомственном госпитале имени Вишневского.

Сенатор-чемпион Карелин вручил участнику СВО Кравцову премию за уничтожение "Леопарда". Видео предоставлено пресс-службой Минобороны РФ

Сама премия была учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири". Он создан для дополнительного поощрения военнослужащих за уничтожение тяжёлой военной техники западного производства.

"Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договорённости", — отметил Карелин.

В пресс-службе Министерства обороны добавили, что с начала проведения специальной военной операции уже более десяти тысяч военнослужащих получили специальные выплаты за уничтожение или захват военной техники противника.