Участник СВО, получивший награду за Leopard: Я ходил туда не за миллионами
Уничтоживший Leopard солдат Кравцов заявил, что пошёл на фронт не за наградами
Уничтоживший в зоне проведения СВО немецкий Leopard военнослужащий ВС России Андрей Кравцов прокомментировал свой поступок. В опубликованном телеграм-каналом "Герои спецоперации Z" ролике он рассказал, что во время продвижения на фронте по нему начал работать вражеский танк, корректировавший огонь с беспилотника. Он обошёл машину с фланга и выстрелил в неё из гранатомёта.
Андрей Кравцов рассказал, как уничтожил Leopard. Видео © Telegram / "Герои спецоперации Z"
"Я узнал, уже находясь в госпитале, что, оказывается, это был немецкий Leopard... Я считаю, что, если мы когда-то принимали присягу Российской Федерации, мы не должны сидеть просто... Я не за миллионами туда ходил, если честно, и не за наградами. Я патриот, я люблю свою страну", — рассказал военнослужащий.
Напомним, фонд предпринимателей "Забота Сибири" присудил Андрею Кравцову премию в один миллион рублей за уничтоженный Leopard. Соответствующий сертификат бойцу передал трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин.
Telegram / Минобороны России