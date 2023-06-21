Участник СВО, получивший награду за Leopard: Я ходил туда не за миллионами

Уничтоживший в зоне проведения СВО немецкий Leopard военнослужащий ВС России Андрей Кравцов прокомментировал свой поступок. В опубликованном телеграм-каналом "Герои спецоперации Z" ролике он рассказал, что во время продвижения на фронте по нему начал работать вражеский танк, корректировавший огонь с беспилотника. Он обошёл машину с фланга и выстрелил в неё из гранатомёта.

"Я узнал, уже находясь в госпитале, что, оказывается, это был немецкий Leopard... Я считаю, что, если мы когда-то принимали присягу Российской Федерации, мы не должны сидеть просто... Я не за миллионами туда ходил, если честно, и не за наградами. Я патриот, я люблю свою страну", — рассказал военнослужащий.