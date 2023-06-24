Путин — о Пригожине: Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене
Россия готова противостоять любым угрозам, в том числе и внутреннему предательству. Об этом заявил в ходе своего видеообращения в субботу, 24 июня, президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК "Вагнер" и её руководителя — Евгения Пригожина.
"А то, с чем мы столкнулись, — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Измене своей стране, своему народу и тому делу, с которым бок о бок вместе с нашими другими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело.
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