Путин — о Пригожине: Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене

Россия готова противостоять любым угрозам, в том числе и внутреннему предательству. Об этом заявил в ходе своего видеообращения в субботу, 24 июня, президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК "Вагнер" и её руководителя — Евгения Пригожина.

"А то, с чем мы столкнулись, — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Измене своей стране, своему народу и тому делу, с которым бок о бок вместе с нашими другими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", — подчеркнул российский лидер.