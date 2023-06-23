ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу
НАК: После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооружённому мятежу
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Лев Бородин
В отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) и призвали Пригожина прекратить противоправные действия.
"Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — сказано в сообщении НАК.
Ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией.