ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу

В отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) и призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

"Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — сказано в сообщении НАК.