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23 июня, 20:09

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу

НАК: После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооружённому мятежу

<p>Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Лев Бородин</p>

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Лев Бородин

В отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) и призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

"Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — сказано в сообщении НАК.

Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"

Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"

Ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией.

Оксана Попова
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