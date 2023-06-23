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23 июня, 19:57

Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"

Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры

Глава государства Владимир Путин осведомлён о ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данному вопросу принимаются все необходимые меры. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", — сообщил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Оксана Попова
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