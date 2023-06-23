Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"

Глава государства Владимир Путин осведомлён о ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данному вопросу принимаются все необходимые меры. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", — сообщил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.