Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры
Глава государства Владимир Путин осведомлён о ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данному вопросу принимаются все необходимые меры. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", — сообщил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров