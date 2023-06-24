Путин: Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее

Президент России Владимир Путин утром в субботу, 24 июня, выступил с обращением к гражданам страны, личному составу Вооружённых сил РФ, бойцам и командирам, которые участвуют в СВО и, как подчеркнул глава государства, делают это героически.

По словам российского лидера, его обращение адресовано и к тем, кого "обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооружённого мятежа".

"Россия сегодня ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена вся военная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей", — заявил президент.