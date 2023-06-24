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24 июня, 07:09
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Путин: Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее

Президент России Владимир Путин утром в субботу, 24 июня, выступил с обращением к гражданам страны, личному составу Вооружённых сил РФ, бойцам и командирам, которые участвуют в СВО и, как подчеркнул глава государства, делают это героически.

По словам российского лидера, его обращение адресовано и к тем, кого "обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооружённого мятежа".

"Россия сегодня ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена вся военная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей", — заявил президент.

Обращение Путина посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. В отношении него управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.

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LIFE

Марина Калегина
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