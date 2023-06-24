В Совбезе Белоруссии выразили поддержку России и призвали к "голосу разума"

Белоруссия является постоянным союзником России и полностью разделяет цели и задачи специальной военной операции. Об этом заявили в Совете безопасности республики.

В сообщении отмечается, что миссия по защите русских людей в Донбассе является тяжёлой, но оправданной и вынужденной. Фактически это "борьба за будущее славянского мира". В связи с происходящими событиями в России Минск призывает к голосу разума.

"В это трудное время все, кто сегодня вовлечён в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решаются будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей", — указали в белорусском Совете безопасности.

Там добавили, что происходящее в РФ не стоит тех последствий и потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. На карту поставлены интересы народа и жизнь простых граждан, говорится в сообщении белорусского Совбеза.