В Совбезе Белоруссии выразили поддержку России и призвали к "голосу разума"
Белоруссия является постоянным союзником России и полностью разделяет цели и задачи специальной военной операции. Об этом заявили в Совете безопасности республики.
В сообщении отмечается, что миссия по защите русских людей в Донбассе является тяжёлой, но оправданной и вынужденной. Фактически это "борьба за будущее славянского мира". В связи с происходящими событиями в России Минск призывает к голосу разума.
"В это трудное время все, кто сегодня вовлечён в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решаются будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей", — указали в белорусском Совете безопасности.
Там добавили, что происходящее в РФ не стоит тех последствий и потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. На карту поставлены интересы народа и жизнь простых граждан, говорится в сообщении белорусского Совбеза.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Глава государства проинформировал Александра Лукашенко, Касыма-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина.
Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя вооружённого формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.
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