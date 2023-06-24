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24 июня, 12:48

Эрдоган выразил поддержку Путину в ходе телефонного разговора

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли по инициативе Анкары, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", — говорится в сообщении.

Песков сообщил, что Путин сегодня работает в Кремле

Песков сообщил, что Путин сегодня работает в Кремле

Ранее Владимир Путин провёл телефонные разговоры с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер проинформировал Александра Лукашенко, Касыма-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина.

Напомним, в отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Иван Косицын
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