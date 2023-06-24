Эрдоган выразил поддержку Путину в ходе телефонного разговора

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли по инициативе Анкары, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", — говорится в сообщении.