Эрдоган выразил поддержку Путину в ходе телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли по инициативе Анкары, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин провёл телефонные разговоры с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер проинформировал Александра Лукашенко, Касыма-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина.
Напомним, в отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.
ТАСС / Михаил Метцель