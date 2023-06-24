Регион

Уведомления отключены

24 июня, 07:23

Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку

Президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам, личному составу Вооружённых сил и правоохранительных органов в связи с ситуацией с попыткой мятежа. Он отдельно призвал военных, втянутых в преступные действия, не совершать роковую ошибку.

"Тех, кого пытаются втянуть в это преступление [вооружённый мятеж], призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях", — призвал он.

Путин: Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее

Путин: Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее

Обращение Путина посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. Напомним, ранее по факту призыва к вооружённому мятежу в отношении Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • ЧВК "Вагнер"
  • ВС РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров