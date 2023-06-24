Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку

Президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам, личному составу Вооружённых сил и правоохранительных органов в связи с ситуацией с попыткой мятежа. Он отдельно призвал военных, втянутых в преступные действия, не совершать роковую ошибку.

"Тех, кого пытаются втянуть в это преступление [вооружённый мятеж], призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях", — призвал он.