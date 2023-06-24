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24 июня, 07:28

Путин: Действия против мятежников будут жёсткими

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия против тех, кто организовал вооружённый мятеж, будут жёсткими. В специальном видеообращении глава государства отметил, что все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

"Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание", — сказал российский лидер.

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Они, продолжил Путин, ответят и перед законом, и перед народом. Президент добавил, что ВС РФ и государственные органы получили необходимые приказы.

Обращение Путина посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. В отношении него управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Ранее глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции.

Путин назвал попытку вооружённого мятежа ударом в спину России

Путин назвал попытку вооружённого мятежа ударом в спину России

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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