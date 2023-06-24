Путин: Действия против мятежников будут жёсткими

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия против тех, кто организовал вооружённый мятеж, будут жёсткими. В специальном видеообращении глава государства отметил, что все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

"Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание", — сказал российский лидер.