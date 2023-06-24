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24 июня, 07:14
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Путин назвал попытку вооружённого мятежа ударом в спину России

Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам, назвал ситуацию с попыткой вооружённого мятежа ударом в спину стране и народу.

"Эти действия, которые раскалывают наше единство, это отступничество. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесён по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну", подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что сегодняшняя битва со странами Запада требует единения всех сил, консолидации, когда в сторону должны быть отброшены любые распри.

Писатель Стариков назвал мятежом и изменой действия Пригожина

Писатель Стариков назвал мятежом и изменой действия Пригожина

Обращение Путина посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. Напомним, ранее по факту призыва к вооружённому мятежу в отношении Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело.

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LIFE

Александра Вишнякова
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