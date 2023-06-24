Путин назвал попытку вооружённого мятежа ударом в спину России

Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам, назвал ситуацию с попыткой вооружённого мятежа ударом в спину стране и народу.

"Эти действия, которые раскалывают наше единство, — это отступничество. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесён по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну", — подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что сегодняшняя битва со странами Запада требует единения всех сил, консолидации, когда в сторону должны быть отброшены любые распри.