Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин своими действиями помогает украинской стороне, тем самым он выступает против России. В телеграм-канале лидер движения "Патриоты Великого Отечества" писатель и публицист Николай Стариков расценил его действия как мятеж и измена.

"Действия Пригожина — по захвату пунктов военного командования — не могут быть названы иначе в условиях войны, как мятеж и измена. Попустительства подобным поступкам быть не может", — написал он.

Стариков заявил, что предательство России, измену и мятеж необходимо искоренить самым решительным образом, не взирая на заслуги того, кто всё это совершил. Писатель уверен, что все внутренние ссоры и личные обиды нужно отложить до того момента, пока РФ не победит врага.

"Действовать из своих собственных, пусть и самых прекрасных побуждений, но тем [самым] помогать врагу — значит, по факту выступить против своей страны", — подчеркнул Стариков.

При этом он отметил, что Россия борется со "смертельным врагом" в рамках именно специальной военной операции. И в армии всегда залогом победы было единоначалие. И нарушение принципа подчинённости и неукоснительного выполнения приказов становится причиной катастрофы не только в армии, но и в самой России. По словам писателя, Первая мировая война и Февральский переворот 1917 года являются наглядным доказательством. А победа в ВОВ свидетельствует, что наша армия способна её одержать, если принцип единства не будет нарушен.