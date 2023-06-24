Минобороны опубликовало обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"
Минобороны призвало бойцов "Вагнера" отказаться от участия в вооружённом мятеже
Министерство обороны России заявило, что бойцов ЧВК "Вагнер" обманным путём втянули в преступную авантюру. Ведомство призвало их отказаться от участия в вооружённом мятеже. Заявление опубликовано в телеграм-канале.
"Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооружённом мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации", — говорится в заявлении.
Там также сообщили, что всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана необходимая помощь. Минобороны просит штурмовые отряды проявить благоразумие и выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов.
"Мы гарантируем всем безопасность", — подчеркнули в Минобороны.
Напомним, ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело. О ситуации доложили президенту страны Владимиру Путину.
VK / Минобороны России