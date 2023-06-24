Минобороны опубликовало обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

Министерство обороны России заявило, что бойцов ЧВК "Вагнер" обманным путём втянули в преступную авантюру. Ведомство призвало их отказаться от участия в вооружённом мятеже. Заявление опубликовано в телеграм-канале.

"Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооружённом мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации", — говорится в заявлении.

Там также сообщили, что всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана необходимая помощь. Минобороны просит штурмовые отряды проявить благоразумие и выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов.