Песков заявил, что Путин в ближайшее время выступит с обращением

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.