Песков заявил, что Путин в ближайшее время выступит с обращением
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что глава государства проинформирован о ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данному вопросу принимаются все необходимые меры.
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