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24 июня, 05:48
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Песков заявил, что Путин в ближайшее время выступит с обращением

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооружённого мятежа

Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооружённого мятежа

"Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что глава государства проинформирован о ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данному вопросу принимаются все необходимые меры.

В Кремле сообщили о докладах силовиков Путину по ситуации с попыткой мятежа

В Кремле сообщили о докладах силовиков Путину по ситуации с попыткой мятежа

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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