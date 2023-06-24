Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооружённого мятежа
Песков: Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооружённого мятежа
Глава государства Владимир Путин в курсе уголовного дела о попытке организации вооружённого мятежа. Соответствующий доклад в контексте данного дела российскому лидеру представил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооружённого мятежа", — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.
Вместе с этим Краснов уведомил главу государства о законности возбуждения данного уголовного дела, добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело. О ситуации доложили президенту страны Владимиру Путину.