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23 июня, 23:35

Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооружённого мятежа

Песков: Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооружённого мятежа

Глава государства Владимир Путин в курсе уголовного дела о попытке организации вооружённого мятежа. Соответствующий доклад в контексте данного дела российскому лидеру представил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооружённого мятежа", — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.

Вместе с этим Краснов уведомил главу государства о законности возбуждения данного уголовного дела, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Генпрокуратура назвала законным и обоснованным уголовное дело в отношении Пригожина

Генпрокуратура назвала законным и обоснованным уголовное дело в отношении Пригожина

Ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело. О ситуации доложили президенту страны Владимиру Путину.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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