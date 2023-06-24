Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооружённого мятежа

Глава государства Владимир Путин в курсе уголовного дела о попытке организации вооружённого мятежа. Соответствующий доклад в контексте данного дела российскому лидеру представил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооружённого мятежа", — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.