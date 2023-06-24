Генпрокуратура назвала законным и обоснованным уголовное дело в отношении Пригожина
Генпрокуратура назвала законным и обоснованным уголовное дело в отношении Пригожина
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Лев Бородин
Возбуждение ФСБ РФ уголовного дела в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина законно и обоснованно. Его действиям будет дана правовая оценка, заявили в Генеральной прокуратуре РФ.
"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. [Евгения Викторовича] по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка", — сказано в сообщении ведомства.
В Генпрокуратуре уточнили, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело.