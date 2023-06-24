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23 июня, 23:45

В Кремле сообщили о докладах силовиков Путину по ситуации с попыткой мятежа

Песков: Силовики круглосуточно докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа

Представители силовых ведомств круглосуточно докладывают главе государства Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных президентом поручений в связи с попыткой вооружённого мятежа. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Специальные службы, силовые ведомства, а именно Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Напомним, ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело. О ситуации доложили президенту страны Владимиру Путину.

Обложка ©

Агенство "Москва" / Софья Сандурская

Оксана Попова
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