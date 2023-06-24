В Кремле сообщили о докладах силовиков Путину по ситуации с попыткой мятежа

Представители силовых ведомств круглосуточно докладывают главе государства Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных президентом поручений в связи с попыткой вооружённого мятежа. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Специальные службы, силовые ведомства, а именно Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", — сказал пресс-секретарь российского лидера.