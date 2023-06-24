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24 июня, 12:00

Песков сообщил, что Путин сегодня работает в Кремле

Президент России Владимир Путин сегодня, 24 июня, работает в Кремле. Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает в Кремле", — сказал официальный представитель Кремля.

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Ранее Путин проинформировал президентов Белоруссии, Узбекистана и Казахстана о ситуации с Пригожиным. В отношении основателя ЧВК "Вагнер" управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Путин также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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