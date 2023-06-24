Песков сообщил, что Путин сегодня работает в Кремле
Президент России Владимир Путин сегодня, 24 июня, работает в Кремле. Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Путин проинформировал президентов Белоруссии, Узбекистана и Казахстана о ситуации с Пригожиным. В отношении основателя ЧВК "Вагнер" управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Путин также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.