Путин проинформировал президентов Белоруссии, Узбекистана и Казахстана о ситуации с Пригожиным
Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко, Касыма-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина.
"Президент проинформировал своих собеседников о ситуации", — сообщил представитель Кремля.
Ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.