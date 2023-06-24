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24 июня, 10:28

Путин проинформировал президентов Белоруссии, Узбекистана и Казахстана о ситуации с Пригожиным

Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко, Касыма-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина.

"Президент проинформировал своих собеседников о ситуации", — сообщил представитель Кремля.

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Ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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