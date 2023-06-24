Путин проинформировал президентов Белоруссии, Узбекистана и Казахстана о ситуации с Пригожиным

Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко, Касыма-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина.