Патриарх Кирилл призвал одуматься мятежников, готовых стрелять в собратьев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что поддерживает усилия президента России Владимира Путина, направленные на то, чтобы не допустить смуты. По его словам, любая попытка посеять рознь внутри страны является "величайшим преступлением", которому не может быть никаких оправданий.

"Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий. <...> Призываю одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев", — приводит пресс-служба РПЦ слова священнослужителя.