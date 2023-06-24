Патриарх Кирилл призвал одуматься мятежников, готовых стрелять в собратьев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что поддерживает усилия президента России Владимира Путина, направленные на то, чтобы не допустить смуты. По его словам, любая попытка посеять рознь внутри страны является "величайшим преступлением", которому не может быть никаких оправданий.
"Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий. <...> Призываю одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев", — приводит пресс-служба РПЦ слова священнослужителя.
В связи с происходящей ситуацией патриарх призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против собратьев. Также предстоятель РПЦ выступил за необходимость хранить народное единство нашей страны и молитвами поддерживать российских бойцов и друг друга.
Ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки. Писатель и публицист Николай Стариков заметил, что Пригожин своими действиями помогает украинской стороне, тем самым он выступает против России.