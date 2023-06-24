Медведев призвал сплотиться вокруг Путина и не допустить раскола страны

Сейчас для победы над внешним и внутренним врагом необходимо сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства — сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны", — написал он в телеграм-канале.

По словам Медведева, раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Он подчеркнул, что РФ этого не допустит, "враг будет разбит, победа будет за нами".