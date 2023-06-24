Медведев призвал сплотиться вокруг Путина и не допустить раскола страны
Сейчас для победы над внешним и внутренним врагом необходимо сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства — сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны", — написал он в телеграм-канале.
По словам Медведева, раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Он подчеркнул, что РФ этого не допустит, "враг будет разбит, победа будет за нами".
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о попытках Запада руками главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина посеять смуту в России. По его словам, уже неоднократно враги РФ пытались сыграть на внутренних противоречиях и использовать их против нашей страны. И в настоящий момент происходит то же самое. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы.
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина