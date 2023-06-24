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24 июня, 09:21

"Президент всё сказал": Матвиенко заявила о полной поддержке Путина в Совфеде

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о полной поддержке Путина в СФ

Совет Федерации полностью поддерживает Верховного главнокомандующего и президента России Владимира Путина и понимает необходимость консолидации общества, в том числе глав регионов страны. Об этом заявила глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Президент всё сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен", — написала Матвиенко в телеграм-канале.

Спикер Совфеда отметила, что сила такой огромной и многонациональной страны, как Россия, заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о попытках Запада руками главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина посеять смуту в России. По его словам, уже неоднократно враги РФ пытались сыграть на внутренних противоречиях и использовать их против нашей страны. И в настоящий момент происходит то же самое.

Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова
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