"Президент всё сказал": Матвиенко заявила о полной поддержке Путина в Совфеде

Совет Федерации полностью поддерживает Верховного главнокомандующего и президента России Владимира Путина и понимает необходимость консолидации общества, в том числе глав регионов страны. Об этом заявила глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Президент всё сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен", — написала Матвиенко в телеграм-канале.

Спикер Совфеда отметила, что сила такой огромной и многонациональной страны, как Россия, заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.