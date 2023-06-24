Слуцкий заявил о попытках Запада руками Пригожина посеять смуту в России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости помешать попыткам западных стран разжечь распри внутри России. По его словам, они действуют руками основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Такое заявление Слуцкий сделал в своём телеграм-канале.

"Мы все должны помешать попыткам разжечь внутренние распри, которые могут ударом в спину остановить нашу армию накануне победы над врагом", — написал он.

Слуцкий подчеркнул, что уже неоднократно враги России пытались сыграть на внутренних противоречиях и использовать их против нашей страны. И в настоящий момент происходит то же самое. Запад видит, что Украине не удаётся пробить линию обороны РФ даже при условии огромной военной поддержки. Поэтому он в очередной раз пытается ослабить Россию и ВС РФ.

"Пытается посеять новую смуту в России руками очередного предателя — Евгения Пригожина. Этого нельзя допустить", — добавил Слуцкий.