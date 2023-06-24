Слуцкий заявил о попытках Запада руками Пригожина посеять смуту в России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости помешать попыткам западных стран разжечь распри внутри России. По его словам, они действуют руками основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Такое заявление Слуцкий сделал в своём телеграм-канале.
"Мы все должны помешать попыткам разжечь внутренние распри, которые могут ударом в спину остановить нашу армию накануне победы над врагом", — написал он.
Слуцкий подчеркнул, что уже неоднократно враги России пытались сыграть на внутренних противоречиях и использовать их против нашей страны. И в настоящий момент происходит то же самое. Запад видит, что Украине не удаётся пробить линию обороны РФ даже при условии огромной военной поддержки. Поэтому он в очередной раз пытается ослабить Россию и ВС РФ.
"Пытается посеять новую смуту в России руками очередного предателя — Евгения Пригожина. Этого нельзя допустить", — добавил Слуцкий.
По его словам, сейчас каждый должен оставаться на своём месте и выполнять долг, невзирая на обиды. Главное, подчеркнул Слуцкий, — не допустить разногласий внутри страны, ведь это лишь порадует врагов в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне. При этом глава ЛДПР обозначил: данное заявление не связано с оскорбительными оценками Пригожина в его адрес.
Напомним, ранее в отношении Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия против мятежников будут жёсткими, а все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.
ТАСС / Михаил Метцель