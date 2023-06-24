Володин призвал "Вагнер" встать на сторону народа и выполнять приказы президента
Депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил и поддерживают президента страны Владимира Путина. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя ситуацию вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Депутаты Государственной думы, представляя интересы граждан РФ, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного главнокомандующего", — написал он в телеграм-канале.
Как указал Володин, история России показала, что "внешние вызовы и угрозы сплачивали наше общество". Вместе мы способны преодолеть любые сложности, подчеркнул политик. По его словам, проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит.
Володин добавил, что бойцы ЧВК "Вагнер" должны сделать "единственно правильный выбор" — остаться на стороне народа, закона и выполнять приказы Верховного главнокомандующего, а всё иное — предательство.
"Нам противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма — уничтожает российских граждан, угрожает безопасности нашей страны. В этой ситуации необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для победы", — заключил председатель Госдумы.
Напомним, ранее в отношении Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. А президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия против мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.
ТАСС / Антон Новодережкин