Володин призвал "Вагнер" встать на сторону народа и выполнять приказы президента

Депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил и поддерживают президента страны Владимира Путина. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя ситуацию вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Депутаты Государственной думы, представляя интересы граждан РФ, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного главнокомандующего", — написал он в телеграм-канале.

Как указал Володин, история России показала, что "внешние вызовы и угрозы сплачивали наше общество". Вместе мы способны преодолеть любые сложности, подчеркнул политик. По его словам, проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит.

Володин добавил, что бойцы ЧВК "Вагнер" должны сделать "единственно правильный выбор" — остаться на стороне народа, закона и выполнять приказы Верховного главнокомандующего, а всё иное — предательство.