Регион

Уведомления отключены

24 июня, 07:31

Путин пообещал сделать всё, чтобы отстоять Россию и свободу граждан

Президент России пообещал сделать всё, чтобы отстоять нашу страну и свободу граждан. Такое заявление он сделал, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК "Вагнер" и её руководителя — Евгения Пригожина.

"Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизнь и безопасность, свободу граждан", — сказал глава государства.

Путин — о Пригожине: Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене

Путин — о Пригожине: Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене

Ранее Путин заявил, что действия против мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Также Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров