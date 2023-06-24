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Регион
Опубликовано 24 июня 2023, 07:31
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Путин пообещал сделать всё, чтобы отстоять Россию и свободу граждан

Президент России пообещал сделать всё, чтобы отстоять нашу страну и свободу граждан. Такое заявление он сделал, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК "Вагнер" и её руководителя — Евгения Пригожина.

"Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизнь и безопасность, свободу граждан", — сказал глава государства.

Путин — о Пригожине: Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене
Путин — о Пригожине: Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене

Ранее Путин заявил, что действия против мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Также Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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