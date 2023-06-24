Захарова: У нас один главнокомандующий, и он призвал всех объединиться

В ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер".

"У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. Только единение. Единение под знамёнами главнокомандующего. Враг только и ждёт нашей междоусобицы. Не дождётся!" — подчеркнула она в своём телеграм-канале.

Дипломат напомнила военным, за ними вся страна: дети, женщины, родители, всё то, что они защищают с оружием в руках.

"За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь, — добавила Захарова. — Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с президентом! Да хранит нас Бог!"