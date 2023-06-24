Захарова: У нас один главнокомандующий, и он призвал всех объединиться
В ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер".
"У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. Только единение. Единение под знамёнами главнокомандующего. Враг только и ждёт нашей междоусобицы. Не дождётся!" — подчеркнула она в своём телеграм-канале.
Дипломат напомнила военным, за ними вся страна: дети, женщины, родители, всё то, что они защищают с оружием в руках.
"За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь, — добавила Захарова. — Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с президентом! Да хранит нас Бог!"
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам, личному составу Вооружённых сил и правоохранительных органов в связи с ситуацией с попыткой мятежа. Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он как президент, Верховный главнокомандующий и гражданин сделает всё, чтобы отстоять Россию и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ