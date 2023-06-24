Регион

Уведомления отключены

24 июня, 08:29

Захарова: У нас один главнокомандующий, и он призвал всех объединиться

В ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер".

"У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. Только единение. Единение под знамёнами главнокомандующего. Враг только и ждёт нашей междоусобицы. Не дождётся!" — подчеркнула она в своём телеграм-канале.

Путин — о Пригожине: Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене

Путин — о Пригожине: Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене

Дипломат напомнила военным, за ними вся страна: дети, женщины, родители, всё то, что они защищают с оружием в руках.

"За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь, — добавила Захарова. Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с президентом! Да хранит нас Бог!"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам, личному составу Вооружённых сил и правоохранительных органов в связи с ситуацией с попыткой мятежа. Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он как президент, Верховный главнокомандующий и гражданин сделает всё, чтобы отстоять Россию и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров