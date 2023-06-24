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24 июня, 17:12
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Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным о мятеже "Вагнера"

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Там заявили, что белорусский лидер дополнительно уточнил по имеющимся собственным каналам ситуацию и по согласованию с президентом России связался с руководителем ЧВК. Переговоры длились в течение всего дня, утверждает агентство.

В Минске сообщили, что Пригожин принял предложение Лукашенко остановить мятеж

В Минске сообщили, что Пригожин принял предложение Лукашенко остановить мятеж

В Белоруссии также напомнили, что Лукашенко дважды собирал на совещание силовиков и военных из-за мятежа в России после разговора с Путиным.

Андрей Бражников
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