Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным о мятеже "Вагнера"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Там заявили, что белорусский лидер дополнительно уточнил по имеющимся собственным каналам ситуацию и по согласованию с президентом России связался с руководителем ЧВК. Переговоры длились в течение всего дня, утверждает агентство.