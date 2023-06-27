Уголовное дело по факту вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" официально прекращено
ЦОС ФСБ: Дело о вооружённом мятеже прекращено
Расследование уголовного дела о вооружённом мятеже с участием группы "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, при расследовании дела о мятеже установлено, что "его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
"С учётом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела", — проинформировал в ФСБ.
Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". Тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении мятежников.
Агентство "Москва"