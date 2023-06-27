Уголовное дело по факту вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" официально прекращено

Расследование уголовного дела о вооружённом мятеже с участием группы "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, при расследовании дела о мятеже установлено, что "его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".