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26 июня, 19:58

Путин: Патриотический настрой граждан сыграл решающую роль в остановке мятежа

Мятеж был остановлен благодаря патриотическому настрою россиян и консолидации всего общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны.

"Именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю", — сказал российский лидер.

Путин поблагодарил всех силовиков, которые встали на пути мятежников 24 июня

Путин поблагодарил всех силовиков, которые встали на пути мятежников 24 июня

Напомним, 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа в стране. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем группировки, и тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

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Kremlin.ru

Лариса Сафронова
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