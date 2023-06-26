Путин: Патриотический настрой граждан сыграл решающую роль в остановке мятежа
Мятеж был остановлен благодаря патриотическому настрою россиян и консолидации всего общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны.
"Именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю", — сказал российский лидер.
Напомним, 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа в стране. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем группировки, и тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.