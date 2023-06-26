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26 июня, 19:29

Путин поблагодарил всех силовиков, которые встали на пути мятежников 24 июня

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех силовиков, которые встали на пути мятежников в минувшую субботу. Российский лидер особенно выделил лётчиков, которые пали, проявляя мужество и героизм.

"Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути мятежников. Сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество и самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий", — сказал Путин в телеобращении, которое транслировалось в понедельник вечером.

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Также глава государства поблагодарил россиян за проявленные сплочённость и патриотизм. По его словам, такая реакция общества показывает, что любые попытки устроить смуту в России обречены на провал.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв
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